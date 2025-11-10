«Il est fini», c’est terminé pour ce joueur au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé cette semaine face au Bayern Munich, Nuno Mendes sera absent lors des prochaines semaines au PSG. Ainsi, Lucas Hernandez va engranger du temps de jeu sur les prochains matchs. Néanmoins, certains observateurs s’inquiètent du niveau de l’international Français, à l’instar de Daniel Riolo, qui estime que le joueur de 29 ans n’a plus le niveau.

Le PSG sur un fil. Le club parisien s’est imposé sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir (2-3) dans les arrêts de jeu. Certains joueurs du club parisien déçoivent en ce début de saison à Paris, qui malgré de bons résultats, ne brillent clairement pas dans le jeu.

Problème de latéraux au PSG ? La formation de Luis Enrique est également minée par les blessures. Le choc face au Bayern Munich mardi soir a laissé des traces. Le PSG a perdu Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, et Nuno Mendes. Privé de ses latéraux, le coach espagnol est obligé de bricoler. Avec Lucas Hernandez à gauche, Luis Enrique dispose d’une véritable solution, même si pour certains observateurs, l’international Français n’est plus fiable.