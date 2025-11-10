Clash avec Zidane : Les menaces balancées par Pierre Ménès !

Compte tenu de ce qu'il a fait en 1998 et les années d'après avec l'équipe de France, Zinedine Zidane est aujourd'hui intouchable pour beaucoup de ses compatriote. Qu'il est difficile de trouver un détracteur de l'ancien joueur du Real Madrid. Pierre Ménès n'est lui visiblement pas un grand fan de Zizou. Et il a ses raisons visiblement...
Pierre Ménès a semble-t-il avoir une dent contre Zinedine Zidane. On a pu s'en apercevoir récemment suite aux propos du journaliste sportif à propos de celui qui est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps en équipe de France. « Tout ce qu’on sait c’est que quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’équipe de France, tout le monde va forcément et obligatoirement trouver tout formidable. Tout va être changé… Tu vas avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel, et combien ce qu’il a fait avec le Real Madrid, en gagnant trois Ligues des Champions d’affilée, est un résultat fabuleux », avait balancé Pierre Ménès.
« Disons que je n'ai pas envie d'être menacé »
D'ailleurs, sur sa chaine Youtube, le journaliste sportif a été sportif sur sa rancoeur envers Zinedine Zidane. Que s'est-il alors passé entre les deux hommes ? Pierre Ménès a fait savoir sur le sujet : « Je n'ai pas envie de m'apesantir sur le sujet. Disons que je n'ai pas envie d'être menacé. Voilà, rien de plus ».
Zidane après Deschamps en 2026 ?
Désormais, tout le monde attend donc que Zinedine Zidane prenne la place de Didier Deschamps. Ce dernier va quitter l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Et il n'y aura pas de retournement de situation improbable. En effet, Deschamps a été très clair : « Il se dit que je peux rester en équipe de France en cas de sacre aux Etats-Unis ? C’est faux. C’est clair et net ». Le chemin semble donc dégagé pour l'arrivée de Zizou à la tête des Bleus.