Clash avec Zidane : Les menaces balancées par Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu de ce qu'il a fait en 1998 et les années d'après avec l'équipe de France, Zinedine Zidane est aujourd'hui intouchable pour beaucoup de ses compatriote. Qu'il est difficile de trouver un détracteur de l'ancien joueur du Real Madrid. Pierre Ménès n'est lui visiblement pas un grand fan de Zizou. Et il a ses raisons visiblement...

Pierre Ménès a semble-t-il avoir une dent contre Zinedine Zidane. On a pu s'en apercevoir récemment suite aux propos du journaliste sportif à propos de celui qui est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps en équipe de France. « Tout ce qu’on sait c’est que quand Saint Zidane va arriver à la tête de l’équipe de France, tout le monde va forcément et obligatoirement trouver tout formidable. Tout va être changé… Tu vas avoir le bal de tous les internationaux qui vont venir lui faire des lipettes, nous expliquant combien ça a été un joueur exceptionnel, et combien ce qu’il a fait avec le Real Madrid, en gagnant trois Ligues des Champions d’affilée, est un résultat fabuleux », avait balancé Pierre Ménès.

« Disons que je n'ai pas envie d'être menacé » D'ailleurs, sur sa chaine Youtube, le journaliste sportif a été sportif sur sa rancoeur envers Zinedine Zidane. Que s'est-il alors passé entre les deux hommes ? Pierre Ménès a fait savoir sur le sujet : « Je n'ai pas envie de m'apesantir sur le sujet. Disons que je n'ai pas envie d'être menacé. Voilà, rien de plus ».