Zidane : La grande annonce à Marseille !

En 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter son poste après la Coupe du monde et laisser ainsi la place à quelqu’un d’autre. Mais qui ? Pour le moment, la FFF n’a pas officiellement tranché. Mais un candidat se détache naturellement : Zinedine Zidane. Ne cachant désormais plus son rêve d’entraîner les Bleus, Zizou s’impose comme le favori.
Maire de Marseille, Benoit Payan veut d’ailleurs voir Zinedine Zidane succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Un désir confié à l’occasion d’un entretien accordé à So Foot : « Qui doit remplacer Deschamps à la tête de l’équipe de France ? Zidane. C’est le plus fort ».
Zinedine Zidane successeur de Didier Deschamps, ça semble aujourd’hui être une évidence. Récemment, David Bettoni, fidèle adjoint de Zizou, confiait : « Il n’a pas de plan de carrière. Je me rappelle d’une époque où il me disait que ça allait être bien, qu’on allait faire de la Ligue 1, pour voir où ça nous mène… Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, « j’aimerais bien entrainer l’Equipe de France ». Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit : « moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur » ».