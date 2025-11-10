Zidane : La grande annonce à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a annoncé, après la Coupe du monde 2026, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Pour le moment, l’identité de son successeur n’est pas encore connue même si tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane pour reprendre les Bleus. D’ailleurs, du côté de Marseille, Benoit Payan, maire de la cité phocéenne, a son favori.

En 2026, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter son poste après la Coupe du monde et laisser ainsi la place à quelqu’un d’autre. Mais qui ? Pour le moment, la FFF n’a pas officiellement tranché. Mais un candidat se détache naturellement : Zinedine Zidane. Ne cachant désormais plus son rêve d’entraîner les Bleus, Zizou s’impose comme le favori.

« C’est le plus fort » Maire de Marseille, Benoit Payan veut d’ailleurs voir Zinedine Zidane succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Un désir confié à l’occasion d’un entretien accordé à So Foot : « Qui doit remplacer Deschamps à la tête de l’équipe de France ? Zidane. C’est le plus fort ».