Zidane - Un contrat à l’OM : C’est confirmé !

Régulièrement évoqué comme un fantasme pour le poste d’entraîneur de l’OM, Zinedine Zidane a-t-il déjà un jour été approché avec une offre concrète de contrat ? David Bettoni, son ancien adjoint du côté du Real Madrid, confirme en tout cas une offre de plusieurs clubs ces dernières années pour Zidane, et l’OM en fait partie.

Zinedine Zidane sur le banc de l’OM un jour, faut-il vraiment y croire ? Le natif de Marseille est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, et son nom est très régulièrement associé au club phocéen. Dans un entretien accordé à Média Carré dernièrement, le fidèle adjoint de Zidane, David Bettoni, confirme une offre de l’OM.

« Zidane a refusé ces clubs », l’OM en fait partie « Je ne dis pas qu’il n’entraînera pas un jour Manchester, le Bayern Munich, Marseille, je ne sais pas… Mais oui, il les a refusés. Quand il n’était plus coach, tous les clubs qui cherchaient un coach appelaient Zizou », indique le fidèle adjoint de Zinedine Zidane, qui évoque donc l’OM parmi les nombreux prétendants.