Lucas Chevalier : Le PSG sort du silence après la polémique !

Alexis Brunet

Après avoir liké, accidentellement selon lui, une vidéo appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel avec LFI, Lucas Chevalier se retrouve au cœur d’une polémique. Le joueur s’est depuis expliqué sur cette affaire et il est maintenant concentré sur l’équipe de France. Le PSG, de son côté, est persuadé que le gardien de but arrivera à rebondir et qu’il prouvera sur le terrain qu’il n’est pas impacté.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait pris une grande décision en se séparant de Gianluigi Donnarumma et en donnant son poste laissé vacant à Lucas Chevalier. Un choix qui ne s’avère pour le moment pas forcément payant d’un point de vue sportif, mais pas seulement.

Lucas Chevalier au coeur de la polémique Lucas Chevalier n’a pas encore réussi à faire oublier Gianluigi Donnarumma et quand il fait parler de lui ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons. Depuis quelques heures, le joueur du PSG est au coeur d’une polémique pour avoir liké une vidéo Instagram appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel avec LFI. Le gardien de but s’est depuis défendu en affirmant que c’était une erreur de manipulation et que cela ne correspondait en rien à ses idées.