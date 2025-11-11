PSG - Polémique raciste : Touché, Chevalier prend une grande décision !

Alexis Brunet

Depuis lundi, Lucas Chevalier est au coeur d’une polémique raciste pour avoir liké, accidentellement selon lui, une vidéo liée au Rassemblement national. Le joueur s’est expliqué sur Instagram à ce sujet, mais il aurait surtout entamé une réflexion pour voir ce qu’il était possible de faire afin que cela ne se reproduise pas.

Lucas Chevalier n’a pas pu tellement célébrer la victoire du PSG face à l’OL dimanche soir (2-3). En effet, en parallèle, le gardien de but se retrouvait au coeur d’une polémique raciste pour avoir liké une vidéo Instagram appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel contre LFI.

Chevalier s’est expliqué sur Instagram Cette affaire a pris des grandes proportions et Lucas Chevalier s’est donc senti obligé de s’expliquer. Le gardien du PSG a ainsi publié plusieurs messages en story Instagram. Cela serait un accident selon lui. « Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et qu'au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informés que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m’emmerde. Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politique car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m'ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. »