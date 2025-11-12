PSG - Chevalier : Deschamps prêt à prendre une grande décision ?

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’équipe de France affronte l’Ukraine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, les Bleus peuvent composter définitivement leur billet, ce qui ferait les affaires de Lucas Chevalier. Le joueur du PSG pourrait alors remplacer Mike Maignan dimanche soir face à l’Azerbaïdjan et ainsi connaître sa première titularisation chez les A.

Depuis ce lundi, l’équipe de France a pris ses quartiers à Clairefontaine. Les Bleus sont réunis pour préparer les deux prochains matchs des qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine et à l’Azerbaïdjan. Les joueurs de Didier Deschamps qui sont pour le moment invaincus de ces qualifications peuvent d’ailleurs composter leur billet pour le Mondial dès jeudi soir.

Chevalier titulaire face à l’Azerbïdjan ? Si l’équipe de France s’impose contre l’Ukraine jeudi soir, elle sera directement qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus voudront donc finir le travail, d’autant plus que cela pourrait faire les affaires de certains joueurs, dont Lucas Chevalier, le gardien du PSG. « En cas de victoire et de qualification contre l’Ukraine, Chevalier pourrait débuter face à l’Azerbaïdjan dimanche pour sa première titularisation en équipe de France », a déclaré le journaliste Arthur Perrot dans le Super Moscato Show.