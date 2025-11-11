PSG - Officiel : Le remplaçant de Lucas Chevalier est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté il y a un peu plus d'un an, Matvey Safonov avait bénéficié d'un temps de jeu assez intéressant la saison dernière malgré la présence de Gianluigi Donnarumma dans les buts. Mais cette saison, le portier n'a toujours pas participé à la moindre rencontre avec le PSG. Cependant, il va enfin rejouer, mais cette fois avec sa sélection.

Barré par Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov ne joue pas du tout cette saison avec le club de la capitale. Cependant, Vitaly Kafanov, entraîneur des gardiens de la sélection russe, assure qu'il jouera au moins un des deux prochains matches malgré la concurrence de Stanislav Agkatsev, qui avait succédé à Matvey Safonov à Krasnodar.

Safonov va enfin rejouer « De plus, Matvey s'entraîne quotidiennement dans un club de ce calibre, avec des joueurs aussi exceptionnels. Cela lui permet de maintenir son niveau, en côtoyant des joueurs de haut niveau. Quoi qu'il en soit… Il est possible que la situation se répète : Matvey joue un match, Stasik le suivant. Bien sûr, nous suivons la situation de près. Demain, nous nous rendons à Saint-Pétersbourg pour une réunion. Nous aborderons à nouveau ce sujet. Il y a de fortes chances que Matvey joue [contre le Pérou] et qu'Agkatsev joue contre le Chili », lâche-t-il dans une interview accordée à Match TV.