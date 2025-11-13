«Il y a un manque», Laure Boulleau annonce du changement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Laure Boulleau s'est exprimé sur le mercato hivernal à venir du côté du PSG, et la consultante de Canal + estime que le club de la capitale devrait préparer quelques ajustements au sein de son effectif. Selon Boulleau, le PSG manque clairement d'options aux postes de latéraux, à droite comme à gauche, et indique la marche à suivre.

À quoi faut-il vraiment s'attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Avec la blessure d'Achraf Hakimi pour plusieurs semaines, il est notamment question du recrutement d'un nouveau latéral droit au sein du club de la capitale. Laure Boulleau s'est exprimée sans détour à ce sujet dans le Canal Football Club, et l'ancienne joueuse du PSG s'attend à du changement avec plusieurs renforts en janvier dans le secteur défensif, à droite comme à gauche.

« Il y a vraiment un manque » « Le PSG va-t-il recruter cet hiver ? Je pense qu'ils vont certainement ajuster. On avait ciblé les latéraux, notamment à droite où il n'y a aucune doublure. A ce poste-là, il y a vraiment un manque, il va falloir trouver une opportunité de marché », constate Laure Boulleau, qui attend également un ajustement au poste de latéral gauche cet hiver au PSG.