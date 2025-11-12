Zidane : C’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fils de l’ancien numéro 10 des Bleus, Luca Zidane a changé de nationalité sportive en septembre afin de pouvoir porter le maillot de l’Algérie. Le mois dernier, le portier de 27 ans disputait ainsi son premier match avec les Fennecs, mais une blessure va l’empêcher d’enchaîner pour les prochaines rencontres amicales.

C’est un changement qui a beaucoup fait parler le mois dernier. Après avoir porté le maillot de l’équipe de France dans les catégories de jeunes, Luca Zidane a changé de nationalité sportive mi-septembre, optant pour l’Algérie à quelques mois de la CAN et de la Coupe du monde. Le 14 octobre, le fils de la légende des Bleus disputait ainsi son premier match avec les Fennecs. Il faudra en revanche attendre avant de le revoir dans le groupe.

Luca Zidane remplacé Luca Zidane est en effet forfait pour les deux matches amicaux à venir face au Zimbabwe (13 novembre) et à l’Arabie Saoudite (18 novembre). La Fédération algérienne a officialisé l’absence du portier de 27 ans, souffrant d’une blessure aux adducteurs, contractée avec Grenade, où il évolue. Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine) a été appelé pour pallier cette absence.