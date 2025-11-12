Mbappé en Algérie : Le coup de fil surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le cas des bi-nationaux s'est de nouveau retrouvé au cœur des débats ces dernières semaines avec le choix de Luca Zidane de représenté l'Algérie, cela pourrait de nouveau faire parler dans les prochains jours. Et pour cause, la Fédération algérienne aurait contacté Fayza Lamari en vue de convaincre Ethan Mbappé.

A l'approche de la CAN mais également de la Coupe du monde, l'Algérie affiche ses ambitions. Bien décidés d'imiter le Maroc, premier pays africain demi-finaliste d'un Mondial en 2022, les Fennecs tentent de convaincre plusieurs bi-nationaux. Après Luca Zidane, la Fédération algérienne tente un autre gros coup.

Après Luca Zidane, l'Algérie tente Ethan Mbappé En effet, selon les informations de Fennec Football, la Fédération algérienne de football aurait sondé Ethan Mbappé. Le milieu de terrain de 18 ans peut envisager intégrer la sélection de Fennecs grâce aux origines algériennes de sa mère Fayza Lamari. Cette dernière aurait d'ailleurs été contactée afin qu'elle entame les démarches auprès de son fils pour le convaincre de changer de nationalité sportive.