Mbappé en Algérie : Le coup de fil surprise !

Alors que le cas des bi-nationaux s'est de nouveau retrouvé au cœur des débats ces dernières semaines avec le choix de Luca Zidane de représenté l'Algérie, cela pourrait de nouveau faire parler dans les prochains jours. Et pour cause, la Fédération algérienne aurait contacté Fayza Lamari en vue de convaincre Ethan Mbappé.
A l'approche de la CAN mais également de la Coupe du monde, l'Algérie affiche ses ambitions. Bien décidés d'imiter le Maroc, premier pays africain demi-finaliste d'un Mondial en 2022, les Fennecs tentent de convaincre plusieurs bi-nationaux. Après Luca Zidane, la Fédération algérienne tente un autre gros coup.
Après Luca Zidane, l'Algérie tente Ethan Mbappé
En effet, selon les informations de Fennec Football, la Fédération algérienne de football aurait sondé Ethan Mbappé. Le milieu de terrain de 18 ans peut envisager intégrer la sélection de Fennecs grâce aux origines algériennes de sa mère Fayza Lamari. Cette dernière aurait d'ailleurs été contactée afin qu'elle entame les démarches auprès de son fils pour le convaincre de changer de nationalité sportive.
Maxime Lopez également partant ?
Et un autre joueur de Ligue 1 a ouvert la porte à l'Algérie, à savoir Maxime Lopez, qui pourrait bien devenir le concurrent d'Ethan Mbappé en sélection. « Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'y vais ! Après, les gens diront, l'opportuniste, il y a la CAN (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) et la Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet 2026). Je pense que même sur une saison sans les deux, j'y serais allé si on avait fait appel à moi. Je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer en équipe nationale aussi. Si jamais on souhaite faire appel à moi, j'irai. On verra ce qu'il se passe dans le futur », confiait le joueur du Paris FC dans un épisode de la série Détective Mathoux sur Canal+.