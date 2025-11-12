«On s'y met avec mon compagnon» : Laure Boulleau annonce sa nouvelle passion !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancienne joueuse du PSG et désormais consultante pour Canal+, Laure Boulleau a toutefois une nouvelle passion à savoir le Padel. Comme beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau, l'ex-internationale française, s'est mis à cette discipline pour laquelle elle est devenue accroc avec son compagnon.

En plus de son rôle de consultante pour Canal+, notamment pour les soirées de Ligue des champions, Laure Boulleau remplit ses semaines avec une nouvelle passion : la padel. Le sport de raquette est devenu très populaire auprès des anciens sportifs de haut niveau, et l'ex-joueuse du PSG n'échappe pas à la règle, tout comme son compagnon Bruno Cheyrou.

Laure Boulleau fan de padel « J’ai commencé à jouer parce que dans le monde du foot, tout le monde s’y met, y compris mon compagnon. Et grâce aux réseaux sociaux, je me suis dit : “Pourquoi pas essayer ?” Ça fait déjà 8 ou 9 ans. On progresse vite dans ce sport, ce qui le rend addictif. Contrairement au foot, où il faut plusieurs années pour atteindre un niveau correct, au padel, en quelques mois, on peut s’amuser et atteindre un niveau moyen », confiait-elle dans une interview accordée à Padel Magazine, avant d'évoquer les aspects du football qu'elle retranscrit dans le padel.