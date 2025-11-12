Clash avec Mbappé : Orelsan en rajoute une couche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voici un clash que personne n’a vu venir. Se mettant dans la peau de son alter ego maléfique dans la lignée de son film Yoroï dans un morceau de son nouvel album La fuite en avant, Sama a taclé Orelsan et la famille Mbappé. Une attaque que l’attaquant du Real Madrid, propriétaire du Stade Malherbe de Caen, n’a pas du tout apprécié, engendrant une réponse salée sur les réseaux sociaux. Orelsan a une nouvelle fois refusé de concrètement répondre à Kylian Mbappé, expliquant une totale incompréhension de son approche artistique.

Le vendredi 7 novembre dernier, le cinquième album solo d’Orelsan sortait dans les backs et sur les plateformes de streaming. Dans La fuite en avant, le rappeur caennais a introduit son alter ego maléfique nommé Sama par le biais duquel il s’en est violemment pris à l’artiste dans le titre : La petite voix. Sama a notamment lâché la phase suivante qui a touché Kylian Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe de Caen avec le fonds d’investissement Coalition Capital depuis l’année dernière. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée, elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle "Caennais". Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

«Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond» Quelques heures seulement après la publication de l’album, Kylian Mbappé a réagi sur son compte X à un post de Be Football pour remettre Orelsan à sa place. « T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». L’attaquant du Real Madrid est donc passé à côté de la subtilité du morceau d’Orelsan qui ne semble pas avoir compris la réaction de Kylian Mbappé une première fois à la Fnac de Caen samedi puis sur France TV lundi. « Je n'en parle pas pour l'instant, je préfère réfléchir que réagir à chaud. Je préfère garder mes réponses quand elles seront maîtrisées, dans un bon cadre ».