Laure Boulleau s'affiche avec son nouveau partenaire !

Ancienne sportive de haut niveau, Laure Boulleau continue à pratiquer des activités régulières. L'ex-joueuse du PSG est effectivement une adepte du padel au point de prendre part à plusieurs tournoi d'exhibition. Pour l'un d'entre eux, elle a notamment fait équipe avec l'ancien tennisman Jules Marie.

Depuis quelques années, le padel est devenu le sport à la mode pour les anciens sportifs de haut niveau. Une mode à laquelle n'échappe pas Laure Boulleau. L'ancienne joueuse du PSG est même totalement fan du padel qu'elle pratique très régulièrement.

Laure Boulleau amoureuse du padel « J’ai commencé à jouer parce que dans le monde du foot, tout le monde s’y met, y compris mon compagnon. Et grâce aux réseaux sociaux, je me suis dit : “Pourquoi pas essayer ?” Ça fait déjà 8 ou 9 ans. On progresse vite dans ce sport, ce qui le rend addictif. Contrairement au foot, où il faut plusieurs années pour atteindre un niveau correct, au padel, en quelques mois, on peut s’amuser et atteindre un niveau moyen », confiait-elle récemment dans une interview accordée à Padel Magazine.