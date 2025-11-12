Mbappé avec Zidane : Un coup de folie se prépare !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'origine algérienne par sa mère, Ethan Mbappé aurait été contacté par les Fennecs afin qu'il change de nationalité sportive et participe donc à la CAN et la Coupe du monde avec l'Algérie. Ce serait l'occasion pour le frère de Kylian Mbappé de partager le vestiaire avec un certain Luca Zidane.

Le cas de bi-nationaux fait régulièrement parler ces derniers mois, notamment du côté de l'Algérie qui poursuit son projet de bâtir une équipe solide pour la prochaine CAN sur les terres du voisin marocain, mais également pour la Coupe du monde l'été prochain. Et un nouveau joueur a été approché.

L'Algérie appelle Fayza Lamari pour Ethan Mbappé Selon les informations de Fennec Football, il s'agit d'Ethan Mbappé. Le média algérien révèle même que la Fédération a appelé Fayza Lamari, qui est d'origine algérienne, afin qu'elle parvienne à convaincre le milieu de terrain du LOSC de changer de nationalité sportive. Si jamais elle y parvenait, ce serait un énorme coup pour l'Algérie, qui ne manquerait pas de faire parler.