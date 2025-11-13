PSG - Transfert de Kylian Mbappé : Le problème qui a ruiné le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé avait sans doute rêvé mieux pour sa première saison au Real Madrid. Arrivé libre après son départ du PSG, le capitaine de l’équipe de France venait de réaliser son rêve. Mais l’attaquant de 26 ans n’a remporté ni la Liga ni la Ligue des Champions avec une équipe qui avait tout gagné la saison avant qu’il ne débarque. Carlo Ancelotti s’est d’ailleurs livré sur les problèmes rencontrés dans la foulée de la signature de Kylian Mbappé.

«Nous avons perdu toute notre défense titulaire» « Ce qui s'est passé, c'est que nous avons perdu toute notre défense titulaire. Nous avons perdu Carvajal et Militao, et Rüdiger a joué avec un problème grave. Heureusement, Asencio est venu du centre de formation et a très bien joué. N'oublions pas que j'ai souvent dû aligner Valverde au poste d'arrière droit et Tchouameni au poste de défenseur central, ce qui a laissé le milieu de terrain avec des absences importantes » a d’abord expliqué l’actuel sélectionneur du Brésil pour AS.