Transfert en Arabie Saoudite : Kylian Mbappé dit oui !

Présent en conférence de presse en marge du match contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a notamment été interrogé sur le grand retour de N'Golo Kanté. Et l'attaquant du Real Madrid ne tarit pas d'éloges pour l'ancien milieu de terrain de Chelsea, validant ainsi son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite.

Durant l'été 2023, N'Golo Kanté a choisi de rejoindre l'Arabie Saoudite en s'engageant avec Al-Ittihad. Un choix qui aurait pu l'éloigner de l'équipe de France, mais c'est mal connaître le milieu de terrain qui a notamment été convoqué pour l'Euro 2024, mais qui n'avait pas été appelé en 2025. Néanmoins, Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, un choix validé par Kylian Mbappé.

Mbappé s'enflamme pour Kanté « N'Golo est un joueur très important, il donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers sur le terrain. C'est quelqu'un qui est un plus pour n'importe quelle équipe. On est très content qu'il soit de retour avec nous, il va apporter son expérience dans un groupe jeune même s'il est qualitatif », lâche le capitaine de l'équipe de France en conférence de presse.