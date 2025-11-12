Transfert au PSG : L’annonce improbable de Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des grandes priorités du PSG en vue du prochain mercato estival, Dayot Upamecano présente l'avantage d'arriver en fin de contrat avec le Bayern Munich. Mais le Real Madrid est également annoncé sur les traces du défenseur français, et Kylian Mbappé a d'ailleurs fait une annonce inattendue en glissant un appel du pied à son coéquipier chez les Bleus.

Le PSG, le Real Madrid... la concurrence s'annonce déjà très rude dans le feuilleton Dayot Upamecano pour l'été prochain ! Le défenseur central de l'équipe de France, âgé de 27 ans, arrive au terme de son contrat avec le Bayern Munich (qui cherche d'ailleurs à le prolonger), et sa signature fait déjà l'objet de toutes les convoitises. Kylian Mbappé semble d'ailleurs prendre les choses en main pour tenter de surclasser le PSG sur ce dossier.

Mbappé interpelle Upamecano Interrogé en conférence de presse ce mercredi, l'attaquant tricolore du Real Madrid lance un appel du pied à peine masqué pour tenter de convaincre Dayot Upamecano de le rejoindre plutôt que de signer au PSG : « Il se sent très bien, il est en pleine confiance, il est plein d'assurance. Il est dans cette discussion du meilleur défenseur du monde (de la saison). Il fait partie de ces défenseurs dominants, pour moi. Il est capable de courir avec les attaquants, de gagner des duels. C'est un atout tactique. Il est dans un grand club, le Bayern, y a pas beaucoup mieux... Mais il y a mieux (sourires). Je ne vais rien dire mais quand on parle d'un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seront à l'affut pour le recruter », confie Mbappé.