Kylian Mbappé : C’est déjà terminé avec une star ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec Vinicius Jr et Rodrygo Goes, Kylian Mbappé était censé formé un trio d’attaque de haute volée au Real Madrid. Cependant, le dernier brésilien cité n’a pas les faveurs de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, en atteste son temps de jeu famélique. De quoi précipiter sa séparation avec Mbappé et le Real Madrid alors que son contrat court jusqu’à l’été 2028…

Ils étaient censés former ensemble les « Quatre Fantastiques ». C’est en effet ce que démontrait la Story Instagram de Jude Bellingham à l’époque de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024. Néanmoins, il a depuis été question d’un départ de Vinicius Jr en Arabie saoudite ou bien de Rodrygo Goes à Liverpool, Manchester City voire au PSG à la dernière intersaison.

Un départ en janvier pour Rodrygo ? Sous les ordres de Xabi Alonso qui a hérité des rênes de l’équipe première du Real Madrid en juin dernier, Rodrygo Goes n’a plus vraiment sa place. Il n’est plus un protagoniste, mais endosse plutôt le rôle de joker lorsqu’il joue. Car en effet, sur les quatre dernières sorties du club merengue, le Brésilien n’a jamais été titulaire et compte 19 minutes contre le FC Barcelone, 12 face à Valence, 22 à Liverpool et 12 contre le Rayo Vallecano. L’heure des adieux a sonné ? Florian Plettenberg a révélé sur son compte X qu’un transfert de Rodrygo au mois de janvier est une possibilité.