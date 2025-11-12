Le PSG prêt à vendre une star : La fortune qui peut tout débloquer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février dernier, le PSG annonçait de nombreuses prolongations. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment celle de Vitinha. Devenu indiscutable dans le milieu de terrain de Luis Enrique, le Portugais a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029. Pas sûr toutefois que Vitinha reste au PSG jusque-là. Une offre folle pourrait-elle faire craquer les Parisiens ?

3ème du dernier Ballon d’Or, Vitinha est aujourd’hui au sommet de son art. Maitre à jouer du PSG au milieu de terrain, le Portugais est considéré comme le meilleur à son poste actuellement. Forcément, ça a de quoi faire tourner certaines têtes. Alors que des rumeurs annonçaient dernièrement Vitinha dans le viseur du Real Madrid, c’est désormais au tour de Liverpool de se pencher sur le joueur de Luis Enrique. Très intéressés par le Parisien, sous contrat jusqu’en 2029, les Reds pourraient rapidement dégainer une grosse offre.

Vitinha vers… Liverpool ? Selon les informations en provenance d’Angleterre, Liverpool voudrait s’offrir Vitinha. Et ce dès le prochain mercato hivernal. Encore faut-il parvenir à faire craquer le PSG pour s’offrir les services de l’international portugais. Et voilà que la porte pourrait s’ouvrir à condition d’offrir un très gros chèque. Une proposition de l’ordre de 130M€ pour Vitinha pourrait ainsi convaincre le PSG. Les Reds s’aligneront-ils sur un tel montant ?