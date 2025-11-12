Le PSG prêt à vendre une star : La fortune qui peut tout débloquer ?

En février dernier, le PSG annonçait de nombreuses prolongations. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment celle de Vitinha. Devenu indiscutable dans le milieu de terrain de Luis Enrique, le Portugais a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029. Pas sûr toutefois que Vitinha reste au PSG jusque-là. Une offre folle pourrait-elle faire craquer les Parisiens ?
3ème du dernier Ballon d’Or, Vitinha est aujourd’hui au sommet de son art. Maitre à jouer du PSG au milieu de terrain, le Portugais est considéré comme le meilleur à son poste actuellement. Forcément, ça a de quoi faire tourner certaines têtes. Alors que des rumeurs annonçaient dernièrement Vitinha dans le viseur du Real Madrid, c’est désormais au tour de Liverpool de se pencher sur le joueur de Luis Enrique. Très intéressés par le Parisien, sous contrat jusqu’en 2029, les Reds pourraient rapidement dégainer une grosse offre.
Vitinha vers… Liverpool ?
Selon les informations en provenance d’Angleterre, Liverpool voudrait s’offrir Vitinha. Et ce dès le prochain mercato hivernal. Encore faut-il parvenir à faire craquer le PSG pour s’offrir les services de l’international portugais. Et voilà que la porte pourrait s’ouvrir à condition d’offrir un très gros chèque. Une proposition de l’ordre de 130M€ pour Vitinha pourrait ainsi convaincre le PSG. Les Reds s’aligneront-ils sur un tel montant ?
« J’aime le club »
Il faudra également que Vitinha accepte de quitter le PSG. Aujourd’hui, le Portugais semble plus épanoui que jamais au sein du club de la capitale. « Ma famille se sent bien, moi aussi. J’aime la ville de Paris, j’aime venir travailler au Campus, j’aime les gens qui travaillent ici, j’aime le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je peux rester ici longtemps », avait confié le Parisien juste après sa prolongation. Le faire quitter Paris s’annonce donc compliqué…
Alors, le PSG doit-il vendre Vitinha en échange d'une énorme somme ?