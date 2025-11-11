Mercato : «Je te suis partout», l'incroyable déclaration d'amour à De Zerbi !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela n'aura duré qu'un an de l'autre côté des Alpes, mais Roberto De Zerbi a tenté de raviver la flamme outre Manche. Après son départ de Sassuolo pour Brighton, l'entraîneur italien a profité de la trêve pendant la Coupe du monde 2022 dans l'optique de boucler le transfert de Maxime Lopez, en vain pour diverses raisons expliquées par le minot marseillais.

Roberto De Zerbi a pu s'appuyer sur Maxime Lopez à Sassuolo pendant la saison du prêt convenu à l' OM avant son transfert définitif. Au terme de leur première pige ensemble, l'entraîneur italien quittait ses fonctions afin de se lancer quelques mois plus tard un nouveau challenge à Brighton où il a remplacé en septembre 2022 Graham Potter .

Est alors arrivée la Coupe du monde 2022 avec la trêve pour les joueurs non sélectionnés. Moment où Roberto De Zerbi a contacté Maxime Lopez dans l'optique d'enclencher sa signature avec lui à Brighton . Pour le programme Détective Mathoux, l'actuel joueur du Paris FC a raconté les coulisses de ce transfert finalement avorté. « De Zerbi vous a proposé de le rejoindre ? Au Shakhtar, il m'avait fait comprendre que, mais malheureusement il y a eu le début de la guerre. Et à Brighton, il y a eu un vrai truc. Après la Coupe du monde 2022, il m'appelle parce qu'on avait eu la trêve et il me dit : « j'aimerais que tu viennes avec moi en Angleterre » et je lui dit : « oui écoutes, je te suis partout. Tu me dis viens jouer en Ukraine, je serais venu »».

«Ca fait un mois que je me bats avec le club à Brighton pour te faire venir»

Relancé par le journaliste Hervé Mathoux, Maxime Lopez a par la suite reconnu s'être mal comporté au moment où Sassuolo refusait de le laisser partir en raison du transfert d'Hamed Junior Traoré à Bournemouth.

« Et pendant un mois, je n'ai plus de nouvelles. Le mercato ouvre, pas de nouvelles. Vers la fin du mercato, il m'appelle et me dit : « désolé Max, ça fait un mois que je me bats avec le club à Brighton pour te faire venir parce que tu n'es pas le profil numéro un et ils ne sont pas fans. Mais moi, je te veux à tout prix ». Je lui dis que je viens. Sauf qu'à cette période-là, Sassuolo est en train de transférer Hamed Junior Traoré qui joue à l'OM maintenant, pour 30M€ à Bournemouth. Il reste 48 h. C'est un de mes regrets parce qu'à ce moment-là, je crée une embrouille avec le coach dans son bureau pour qu'il dise à la direction « laissez-le partir ». Le boss a dit : « Il ne bouge pas ». C'est un de mes regrets, parce que je ne suis pas comme ça, mais on m'a dit de jouer le tout pour le tout alors que j'aurais dû dire tant pis. Pour l'OM ? Il n'a pas perdu mon numéro, mais il aurait pu m'appeler pour aller à l'OM quand même ». Roberto De Zerbi rapatriera-t-il l'enfant du pays à l'Olympique de Marseille ?