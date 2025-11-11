OL - Transfert d’un attaquant : L’énorme surprise qui se prépare !

Pierrick Levallet

Après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL serait toujours en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Ces derniers temps, le nom d’Endrick a été évoqué. Mais le club rhodanien pourrait également profiter de son partenariat passé l’Ittihad de Tanger pour mettre la main sur un joueur offensif inattendu dans un avenir proche.

Cet été, le secteur offensif de l’OL a été décimé. Le club rhodanien a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, qui ont respectivement signé en Arabie Saoudite et à Villarreal. Depuis, les dirigeants lyonnais aimeraient offrir un nouveau renfort offensif à Paulo Fonseca. Ces dernières semaines, le nom d’Endrick a été évoqué.

Un attaquant surprise va rejoindre l'OL ? Mais l’OL pourrait également voir un joueur inattendu débarquer. D’après les informations d’Africa Foot, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient profiter du partenariat passé avec l’Ittihad de Tanger. Trois joueurs du club marocain pourraient débarquer chez les Gones, dont un certain Akram El Wahabi. L’attaquant polyvalent de 21 ans est capable d’évoluer à plusieurs postes et est vu comme un excellent atout au Maroc.