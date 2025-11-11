OM - Transfert improbable : Un joueur confirme pour Liverpool !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l'OM, Maxime Lopez n'a pas manqué de sollicitations prestigieuses au début de sa carrière professionnelle. Et en plus du FC Barcelone, c'est notamment Liverpool qui avait tenté le coup avec le milieu de terrain du Paris FC qui évoque cet intérêt des Reds.

Maxime Lopez (27 ans) a vu sa carrière prendre un tournant décisif à partir de 2014, lorsqu'il a intégré l'effectif professionnel de l'OM. Le milieu de terrain a longtemps été présenté comme un immense espoir du football français, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être courtisé par de prestigieuses écuries étrangères. Dans l'émission Détective Mathoux sur Canal +, l'ancien joueur de l'OM s'est confié sans détour à ce sujet.

Barcelone sur le coup... Maxime Lopez évoque dans un premier temps un intérêt du FC Barcelone : « Après ma première année où vraiment je suis performant, je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif. Que les gens le veuillent ou non, oui, il a appelé mon agent et il a dit qu’il attendait que je confirme une saison encore. J’avais le profil pour jouer là-bas : petit gabarit, technique. Même si c’était un step très haut. Le truc qui m’a tué, c'est que je suis un amoureux de Messi, je me voyais déjà jouer avec lui, être dans le vestiaire avec lui. À l’époque en plus il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : “Le directeur sportif m’a parlé de toi.” Je me dis que c’est réel, l’histoire n’est pas fausse.” Sauf qu’après, petite enflammade », confie l'ancien minot de l'OM, qui évolue aujourd'hui au Paris FC.