Benatia appelle un ami : L'énorme coup à l'OM !

Samedi soir, l'OM confirmait l'arrivée de Federico Balzaretti au poste de directeur sportif adjoint. Medhi Benatia retrouve donc l'un de ses anciens coéquipiers avec lequel il a évolué à l'AS Roma. Et Miralem Pjanic, très proche des deux hommes, confirme que l'OM a réalisé un très joli coup.

Samedi soir, par le biais d'un communiqué, l'OM officialisait la signature de Federico Balzaretti. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia », écrivait le club phocéen. L'Italien, que Medhi Benatia connaît très bien, débarque à l'OM avec pour principale mission « de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. »

Balzaretti à l'OM, Pjanic annonce un gros coup « Federico est un ami. Il a une grosse expérience, il a déjà été directeur sportif en Italie, il a une connaissance internationale du foot, il est connu dans le milieu et il parle très bien français. C’est une personne très proche des joueurs, il aura un super rapport avec le vestiaire marseillais. Il a des qualités humaines et footballistiques au-dessus de la moyenne, et c’est sans doute la raison pour laquelle Medhi l’a fait venir à Marseille », confie-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.