Officiel - Nouvelle recrue : L’OM sort du silence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme annoncé ces derniers jours, Federico Balzaretti s'est engagé avec l'OM en tant que directeur sportif adjoint, et l'ancien latéral italien était d'ailleurs présent au match contre l'Atalanta mercredi soir. Medhi Benatia s'est livré pour la première fois sur cette signature surprise de Balzaretti, qui devra l'épauler dans sa mission à l'OM.

Interrogé au micro du média italien Sky mercredi soir juste avant le match de Ligue des Champions entre l'OM et l'Atalanta (défaite 1-0), Medhi Benatia a évoqué l'actualité du club phocéen qui est notamment marquée par la récente arrivée de Federico Balzaretti. L'ancien latéral gauche de la sélection italienne vient d'être nommé directeur sportif adjoint de l'OM et faisait sa première apparition officielle au club pour ce match.

« Balzaretti, un grand professionnel » Benatia s'est confié sur cette nouvelle signature : « Ce projet a été lancé grâce au président Pablo Longoria, et nous essayons de le poursuivre. Fede est un grand professionnel et il nous aidera à progresser », a confié le directeur sportif de l'OM, qui a ensuite eu un mot pour son ancien club de la Juventus qui se retrouve dans une situation délicate.