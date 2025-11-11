130M€ : Le PSG accepte de vendre Vitinha !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 40M€ en 2022, Vitinha est probablement l'un des plus gros coup de l'ère QSI. Et pour cause, l'international portugais s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et pourtant, le PSG serait prêt à ouvrir la porte à un transfert pour 130M€.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha a pris une nouvelle dimension. Le Portugais, recruté pour 40M€ en 2022, est devenu une référence mondiale à son poste. Une situation qui poussé le club de la capitale à sécuriser son avenir en le prolongeant jusqu'en 2029 en mars dernier.

Vitinha, Liverpool est prêt à toutes les folies Malgré tout, Liverpool aurait fait de Vitinha sa grande priorité pour le mercato d'hiver selon les informations de Caught Offside. Arne Slot cherche à renforcer son milieu de terrain après une première partie de saison compliquée avec un joueur capable de prendre le jeu à son compte. Dans cette optique, difficile de trouver mieux que le numéro 17 du PSG.