130M€ : Le PSG accepte de vendre Vitinha !

Recruté pour environ 40M€ en 2022, Vitinha est probablement l'un des plus gros coup de l'ère QSI. Et pour cause, l'international portugais s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et pourtant, le PSG serait prêt à ouvrir la porte à un transfert pour 130M€.
Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, Vitinha a pris une nouvelle dimension. Le Portugais, recruté pour 40M€ en 2022, est devenu une référence mondiale à son poste. Une situation qui poussé le club de la capitale à sécuriser son avenir en le prolongeant jusqu'en 2029 en mars dernier.
Vitinha, Liverpool est prêt à toutes les folies
Malgré tout, Liverpool aurait fait de Vitinha sa grande priorité pour le mercato d'hiver selon les informations de Caught Offside. Arne Slot cherche à renforcer son milieu de terrain après une première partie de saison compliquée avec un joueur capable de prendre le jeu à son compte. Dans cette optique, difficile de trouver mieux que le numéro 17 du PSG.
Le PSG va dire oui à une offre à 130M€ ?
Mais encore faut-il que le PSG accepte de se séparer d'un joueur majeur. Toujours d'après Caught Offside, cela pourrait être le cas si une offre de 130M€ était transmise. Reste à savoir si Liverpool sera en mesure de lâcher une telle somme après avoir déjà investi 500M€ l'été dernier pour recruter Hugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz ou encore Jérémie Frimpong.