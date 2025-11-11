Discussion secrète à l'étranger : Il vend la mèche sur sa signature à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l'OM a officialisé l'arrivée d'un nouveau renfort dans son organigramme à savoir Federico Balzaretti qui débarque en tant que directeur sportif adjoint. Une signature qui avait fuité depuis quelques jours, et l'ancien international italien avait même vendu la mèche auprès de son ancien coéquipier Miralem Pjanic.

Par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé l'arrivée de Federico Balzaretti : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia ». L'ancien international italien sera en charge de « seconder Medhi Benatia » dans le but de « superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club ». Miralem Pjanic, qui a évolué à l'AS Roma avec Federico Balzaretti et Medhi Benatia, révèle que l'ancien latéral italien lui avait vendu la mèche avant même que sa venue à l'OM soit officialisée.

Pjanic s'enflamme pour Balzaretti « Federico est un ami. Il a une grosse expérience, il a déjà été directeur sportif en Italie, il a une connaissance internationale du foot, il est connu dans le milieu et il parle très bien français. C’est une personne très proche des joueurs, il aura un super rapport avec le vestiaire marseillais. Il a des qualités humaines et footballistiques au-dessus de la moyenne, et c’est sans doute la raison pour laquelle Medhi l’a fait venir à Marseille », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.