«L'un des tous meilleurs» au PSG : La date de sa signature est connue !

Alors son contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain, Dayot Upamecano ne manque pas de sollicitations. Le PSG serait notamment intéressé par l'international français, présenté comme l'un des meilleurs défenseurs du monde par Didier Deschamps. Et le joueur annonce qu'il aimerait que son futur soit réglé avant la Coupe du monde.

La situation de Dayot Upamecano sur le mercato ne laisse personne indifférent. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain, ce qui suscite l'intérêt de nombreux clubs, dont le PSG, qui suivrait de près l'évolution de la situation de l'international français. Il faut dire que les Parisiens ont pu constater par eux-mêmes le niveau impressionnant d'Upamecano lors de la venue du Bayern Munich au Parc des Princes la semaine dernière.

Upamecano veut régler son avenir avant la Coupe du monde Interrogé par L'EQUIPE au sujet de son avenir, Dayot Upamecano a d'ailleurs confirmé qu'il aimerait bien que tout soit réglé avant la Coupe du monde qui se déroulera l'été prochain : « Je l’espère. Mon agent s’en occupe. On va prendre la bonne décision. Je suis focus sur ma saison, sur les objectifs en club et en sélection. Je n’ai pas la tête à ça. »