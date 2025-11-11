Deschamps avec Benzema, la réponse cash en privé !

Alexis Brunet

Dans les prochains mois, Didier Deschamps va devoir prendre une grande décision pour son avenir. Le sélectionneur l’a déjà annoncé, il va quitter l’équipe de France et il va donc devoir se trouver un nouveau projet. L’équipe d’Al-Ittihad, où évolue Karim Benzema, serait notamment intéressée, mais pour le moment le champion du monde 1998 est focus sur la fin de son aventure avec les Bleus.

Didier Deschamps vers l’Arabie saoudite ? Après l’équipe de France, le sélectionneur pourrait bien rejoindre le pays du Golfe. Dans Téléfoot dimanche, l’ancien milieu de terrain a d’ailleurs révélé avoir eu des contacts avec une équipe saoudienne. « J'ai pu avoir des contacts. Je ne vais pas citer de nom, mais ils savent ma situation. À partir du moment où j'ai pris une décision - et je ne reviendrai pas dessus, c'est clair et net -, je serai libre après les échéances prévues et je ne m'interdis rien. »

Al-Ittihad en pince pour Deschamps D’après les informations de L’Équipe, c’est Al-Ittihad qui serait intéressé par Didier Deschamps et qui souhaiterait donc le faire venir après la Coupe du monde 2026. Une arrivée du sélectionneur français à Djeddah serait un petit évènement, car cela fait quatorze ans qu’il s’occupe des Bleus, mais surtout car il pourrait retrouver Karim Benzema, qui évolue à Al-Ittihad depuis 2023.