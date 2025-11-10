92M€ : Le PSG a sa réponse pour cet immense transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Face à un effectif toujours aussi miné par les blessures, le PSG se montre attentif envers certains profils sur le marché des transferts. Il y a peu, le nom de Morgan Rogers était associé au club parisien, qui va devoir toutefois s’incliner dans ce dossier, le milieu offensif de 23 ans ayant prolongé avec Aston Villa.

Le PSG attentif sur le marché des transferts. Miné par les blessures, le club parisien pourrait se tourner vers certaines pistes en janvier prochain. Au cours des dernières semaines, certains noms ont été associés au club de la capitale, comme Said El Mala (Cologne) ou encore Gilberto Mora (Tijuana).

Annoncé au PSG, Rogers prolonge à Aston Villa Au cours du mois d’octobre, CaughtOffside avait également révélé que Morgan Rogers avait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG, dans un transfert estimé à 92M€. Néanmoins, cette piste n’ira pas plus loin étant donné que ce lundi, Aston Villa a officialisé la prolongation de son milieu offensif jusqu’en 2031. « Aston Villa est ravi d’annoncer que Morgan Rogers a signé un nouveau contrat avec le club. L’international anglais a conclu un accord qui le maintiendra à Aston Villa jusqu’en 2031 », annonce le club par le biais d’un communiqué.