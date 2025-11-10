92M€ : Le PSG a sa réponse pour cet immense transfert !

Face à un effectif toujours aussi miné par les blessures, le PSG se montre attentif envers certains profils sur le marché des transferts. Il y a peu, le nom de Morgan Rogers était associé au club parisien, qui va devoir toutefois s’incliner dans ce dossier, le milieu offensif de 23 ans ayant prolongé avec Aston Villa.
Le PSG attentif sur le marché des transferts. Miné par les blessures, le club parisien pourrait se tourner vers certaines pistes en janvier prochain. Au cours des dernières semaines, certains noms ont été associés au club de la capitale, comme Said El Mala (Cologne) ou encore Gilberto Mora (Tijuana).
Annoncé au PSG, Rogers prolonge à Aston Villa
Au cours du mois d’octobre, CaughtOffside avait également révélé que Morgan Rogers avait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG, dans un transfert estimé à 92M€. Néanmoins, cette piste n’ira pas plus loin étant donné que ce lundi, Aston Villa a officialisé la prolongation de son milieu offensif jusqu’en 2031. « Aston Villa est ravi d’annoncer que Morgan Rogers a signé un nouveau contrat avec le club. L’international anglais a conclu un accord qui le maintiendra à Aston Villa jusqu’en 2031 », annonce le club par le biais d’un communiqué.
Contrat jusqu’en 2031 pour l’Anglais
« Rogers a signé pour le club en février 2024 en provenance de Middlesbrough et est devenu un membre clé de l’équipe d’Unai Emery, faisant ses débuts pour les Three Lions en novembre 2024. Ses performances exceptionnelles la saison dernière lui ont valu d’être élu Jeune joueur de la saison par ses pairs (PFA) », peut-on lire au sein de ce dernier.