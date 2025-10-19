92M€ : Le PSG condamné à un énorme craquage !

Alexis Brunet

Pour potentiellement se renforcer offensivement, le PSG aurait coché le nom de Morgan Rogers, qui évolue actuellement à Aston Villa. Cela ne sera toutefois pas facile, car l’attaquant de 23 ans est courtisé par plusieurs formations de Premier League et son prix pourrait également être dissuasif. Les Villans demanderaient pas moins de 92M€ pour lâcher leur joueur.

Cet été, le PSG a fait le choix de ne recruter aucun attaquant, mais de concentrer ses efforts sur son secteur défensif. Un scénario qui a toutefois peu de chances de se répéter lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà une idée en tête.

Le PSG surveille Morgan Rogers D’après les informations de CaughtOffside, le PSG surveillerait attentivement un joueur de Premier League. Le club de la capitale serait intéressé par Morgan Rogers, qui évolue à Aston Villa. Ce dernier était d’ailleurs sur la pelouse lors de la double confrontation entre les deux équipes la saison dernière en Ligue des champions et il avait inscrit un but face aux Parisiens.