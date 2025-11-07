«Il fait partie des tous meilleurs» : Le PSG prépare un énorme coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à continuer de renforcer son arrière-garde, le PSG s'intéresserait notamment à Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Et pour Didier Deschamps, ce serait un énorme coup puisqu'il le considère comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Depuis quelques semaines, le nom de Dayot Upamecano circule avec insistance du côté du PSG. Il faut dire que le défenseur central du Bayern Munich voit son contrat s'achever l'été prochain ce qui offre une magnifique opportunité de marché. Et Didier Deschamps confirme d'ailleurs que ce serait un énorme coup pour les Parisiens.

Deschamps s'enflamme pour Upamecano « Il fait partie des tous meilleurs défenseurs, après je ne suis pas objectif. En terme de puissance, dans les duels, sa qualité technique... c'est très bien. C'est une valeur sûre, qui a mis du temps avec nous pour arriver où il est mais il dégage beaucoup de sérénité et d'assurance », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.