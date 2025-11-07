«Il fait partie des tous meilleurs» : Le PSG prépare un énorme coup sur le mercato !

Bien décidé à continuer de renforcer son arrière-garde, le PSG s'intéresserait notamment à Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin prochain. Et pour Didier Deschamps, ce serait un énorme coup puisqu'il le considère comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.
Depuis quelques semaines, le nom de Dayot Upamecano circule avec insistance du côté du PSG. Il faut dire que le défenseur central du Bayern Munich voit son contrat s'achever l'été prochain ce qui offre une magnifique opportunité de marché. Et Didier Deschamps confirme d'ailleurs que ce serait un énorme coup pour les Parisiens.
Deschamps s'enflamme pour Upamecano
« Il fait partie des tous meilleurs défenseurs, après je ne suis pas objectif. En terme de puissance, dans les duels, sa qualité technique... c'est très bien. C'est une valeur sûre, qui a mis du temps avec nous pour arriver où il est mais il dégage beaucoup de sérénité et d'assurance », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
« Ca a mis du temps avec nous certainement sur un plan émotionnel et psychologique et il a pu basculer du bon côté. Le potentiel il l'avait, pour le matérialiser ça demande d'être tranquille et d'avoir ce sentiment de confiance, et aujourd'hui c'est le cas. Ca lui permet de dégager une force assez impressionnante », ajoute Didier Deschamps.