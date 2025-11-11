Transfert d’une star : C’est la folie au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a pris tout le monde par surprise sur le mercato cet été. Contre toute attente, le club de la capitale s’est séparé de Gianluigi Donnarumma malgré son excellente campagne de Ligue des champions. Le portier italien a été remplacé par Lucas Chevalier et transféré à Manchester City. Depuis, l’international français est condamné à réaliser des folies pour tenter de faire oublier son prédécesseur chez les Rouge-et-Bleu.

«On ne peut pas dire que l’héritage soit simple» « Quand tu dois passer derrière Gigio Donnarumma, qui est le meilleur gardien du monde et qui, en plus, vient de te faire gagner la Ligue des champions, on ne peut pas dire que l’héritage soit simple » a d’abord confié Jérôme Alonzo, interrogé par Le Parisien.