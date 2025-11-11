«Le meilleur du monde» a quitté le PSG : L’annonce choc !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a surpris son monde sur le mercato. Malgré son excellente campagne européenne, ponctuée par un sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n’a pas été conservé par les Rouge-et-Bleu. Le portier italien a même été poussé vers la sortie après le transfert de Lucas Chevalier. Pourtant, le gardien de 26 ans était au sommet de son art à en croire Jérôme Alonzo.

«On ne peut pas dire que l’héritage soit simple» « Quand tu dois passer derrière Gigio Donnarumma, qui est le meilleur gardien du monde et qui, en plus, vient de te faire gagner la Ligue des champions, on ne peut pas dire que l’héritage soit simple » a d’abord confié l’ancien du PSG, interrogé par Le Parisien.