Mercato : «Ils m’ont éjecté», il vide son sac sur l’OM !

Passé de l’OL à Al-Arabi l’été dernier, Jordan Veretout est revenu sur son départ douloureux de l’OM en 2024. Poussé vers la sortie alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain âgé de 32 ans a mal vécu sa mise à l’écart, lui qui avait été placé dans le loft.

À l’instar de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, Jordan Veretout a lui aussi fait les frais de l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM. Deux ans après avoir été recruté en provenance de l’AS Rome, l’international français (6 sélections) a été forcé de quitter le club à l'été 2024, n’entrant pas dans les plans du technicien italien.

« Finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal » « Il y a tout simplement un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau projet. On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là, ce que je peux comprendre. Bien sûr, chacun a sa philosophie, chacun ramène quelque chose quand il arrive dans le club. Donc sur ça, je peux comprendre. Ce qui me frustre le plus, c’est comment ça s’est passé. Je ne pense pas que je sois un garçon méchant. Je pense que pendant deux ans, j’ai passé de très bons moments à l’OM. J’ai tout donné. J’ai mouillé le maillot. Sincèrement, j’ai vraiment donné tout ce que j’avais pour l’Olympique de Marseille. Et de finir comme ça dans un loft, ça fait un peu mal. On a une fierté, et c’est sûr que d’être rétrogradé, ça fait mal », a expliqué Jordan Veretout, dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Je peux le comprendre, mais de la sorte, comment ils m’ont éjecté… » Le milieu de terrain âgé de 32 ans poursuit : « Pourquoi avoir choisi l’OL ? Je n’ai pas lâché. J’ai essayé de voir la meilleure opportunité pour moi. C’était un mercato à ce moment-là qui était très difficile aussi, donc ça a pris du temps. Après qu’on a eu Lyon, on a pris la décision de venir. C’est un peu cette frustration-là où je peux comprendre le projet d’un club, d’un nouveau coach qui a un nouveau style de jeu. Tout ça, je peux le comprendre, mais de la sorte, comment ils m’ont éjecté… »