Mercato : L’OM le met dehors, il balance sur son départ

Alors que l’OM a effectué énormément de changements dans son effectif l’été dernier, Jordan Veretout en a fait les frais. Le milieu de terrain âgé de 31 ans a été poussé vers la sortie par le club marseillais, où il a pourtant toujours donné satisfaction. Une situation difficile à accepter pour le Français, qui a fini par rejoindre l’OL.

Plusieurs joueurs considérés jusque-là comme des cadres ont été déclassés avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Samuel Gigot et Pau Lopez ont tous les deux quitté le club, alors que Chancel Mbemba n’a pas joué la moindre minute cette saison. Jordan Veretout a lui aussi été un des grands perdants des changements opérés par l’OM.

« Je pensais avoir fait des bonnes saisons avec Marseille »

« Le mercato d’été a été un peu difficile pour moi. Je pensais avoir fait des bonnes saisons avec Marseille, et puis, au final, on te dit de partir (il avait encore un an plus un an de contrat, avec une option obligatoire à partir de 50 % des matchs disputés N.D.L.R.) », a confié Jordan Veretout, dans un entretien accordé au Progrès.

« Je ne pensais pas en arriver là »

Ce qui a été difficile à vivre pour le milieu de 31 ans, transféré à l’OL en tant que joker après la fermeture du mercato estival : « Ça a été difficile à encaisser. Je ne pensais pas en arriver là. Je me disais, bon, ça va, j’ai fait deux bonnes saisons, je vais retrouver facilement. Mais ça tardait, tardait, il n’y avait rien… »