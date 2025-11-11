De Zerbi récupère son chouchou : Une énorme opération est déjà annoncée à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM va-t-il remettre ça en janvier ? C'est bien possible d'autant plus que les premières rumeurs commencent à circuler. En Italie, on imagine même qu'un échange entre Pierre-Emile Hojbjerg et Manuel Locatelli est possible.

Lors du précédent mercato estival, l'OM avait frappé très fort en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs pour un total de 96M€. Un recrutement qui a globalement porté ses fruits, mais qui n'empêchent pas les dirigeants marseillais de se projeter vers le mois de janvier avec un mercato d'hiver qui pourrait se montrer animer.

La Juve veut Pierre-Emile Hojbjerg ! Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, cela pourrait également concerner les départs. En effet, la Juventus serait très intéressée par le profil de Pierre-Emile Hojbjerg. Le quotidien italien affirme que Luciano Spalletti, le nouveau coach de la Vieille Dame, veut un « milieu plus affirmé, charismatique et technique » et voit donc en Pierre-Emile Hojbjerg le joueur parfait par « son leadership, son expérience et sa capacité à mener l’équipe depuis le milieu de terrain ».