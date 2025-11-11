De Zerbi récupère son chouchou : Une énorme opération est déjà annoncée à l'OM !

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM va-t-il remettre ça en janvier ? C'est bien possible d'autant plus que les premières rumeurs commencent à circuler. En Italie, on imagine même qu'un échange entre Pierre-Emile Hojbjerg et Manuel Locatelli est possible.
Lors du précédent mercato estival, l'OM avait frappé très fort en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs pour un total de 96M€. Un recrutement qui a globalement porté ses fruits, mais qui n'empêchent pas les dirigeants marseillais de se projeter vers le mois de janvier avec un mercato d'hiver qui pourrait se montrer animer.
La Juve veut Pierre-Emile Hojbjerg !
Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, cela pourrait également concerner les départs. En effet, la Juventus serait très intéressée par le profil de Pierre-Emile Hojbjerg. Le quotidien italien affirme que Luciano Spalletti, le nouveau coach de la Vieille Dame, veut un « milieu plus affirmé, charismatique et technique » et voit donc en Pierre-Emile Hojbjerg le joueur parfait par « son leadership, son expérience et sa capacité à mener l’équipe depuis le milieu de terrain ».
Manuel Locatelli inclus dans le deal ?
Reste encore à convaincre l'OM de lâcher un joueur qui s'est imposé comme un taulier, surtout que Pablo Longoria et Medhi Benatia n'ont pas oublié la façon dont la direction de la Juventus avait fait traîner les discussions pour le prêt de Timothy Weah. Cependant, la Vieille Dame pourrait avoir un argument de taille pour convaincre l'OM à savoir Manuel Locatelli. Le milieu de terrain italien joue peu à la Juve et Roberto De Zerbi, qui l'a eu sous ses ordres à Sassuolo, adore son profil. Un échange entre Pierre-Emile Hojbjerg et Manuel Locatelli pourrait donc prendre forme ce qui serait à n'en pas douter l'un des gros coups du mercato d'hiver.