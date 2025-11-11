Un champion du monde au PSG : La signature importante !

Pierrick Levallet

Plutôt discret cet été, le PSG pourrait rectifier le tir cet hiver sur le mercato. Le club de la capitale envisagerait l’idée de recruter un nouvel attaquant en janvier. Et dans cette optique, le nom de Julian Alvarez a été évoqué ces derniers jours. L’Atlético de Madrid aurait toutefois prévu une prolongation importante pour son champion du monde.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Les dirigeants parisiens semblent néanmoins avoir pris conscience des limites de l’effectif de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi prévu d’être actif cet hiver sur le marché des transferts.

Le PSG toujours intéressé par Julian Alvarez ? Le PSG aimerait notamment offrir un nouveau renfort offensif à Luis Enrique. Et dans cette optique, le nom de Julian Alvarez a été évoqué ces derniers jours. Le champion du monde 2022 réalise une bonne première partie de saison (9 buts et 4 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues). Son profil serait compatible avec la philosophie du coach espagnol.