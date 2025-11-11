Ancelotti : Le très gros coup de l'OL se confirme !

Depuis quelques jours, le nom d'Endrick revient avec insistance du côté de l'OL. Et pour cause, les Gones cherchent un renfort offensif et l'attaquant brésilien ne joue pas au Real Madrid. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti donne d'ailleurs un sacré coup de pouce aux Lyonnais dans ce dossier.
L'été dernier, confronté à de graves problèmes économiques, l'OL a du se résoudre à laisser filer Alexandre Lacazette, tout en se séparant de Georges Mikautadze, vendu à Villarreal en toute fin de mercato. Par conséquent, le secteur offensif des Gones est en grande difficulté et la grave blessure de Malick Fofana n'a pas arrangé les choses. L'OL cherche donc à recruter un attaquant cet hiver, et un prêt d'Endrick est clairement envisagé. L'attaquant brésilien ne quasiment pas au Real Madrid et s'il veut disputer la Coupe du monde, il faudra qu'il retrouve du temps de jeu comme le prévient Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil.
Ancelotti recommande à Endrick de quitter le Real
« Oui, je lui ai parlé (à Endrick) au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit parler au club pour voir ce qui est le mieux pour lui », confie-t-il dans une interview accordée à Placar avant de poursuivre.
«Il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui»
« Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu'il est important pour lui de revenir au jeu et de montrer ses qualités », ajoute Carlo Ancelotti.