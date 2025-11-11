Ancelotti : Le très gros coup de l'OL se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le nom d'Endrick revient avec insistance du côté de l'OL. Et pour cause, les Gones cherchent un renfort offensif et l'attaquant brésilien ne joue pas au Real Madrid. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti donne d'ailleurs un sacré coup de pouce aux Lyonnais dans ce dossier.

L'été dernier, confronté à de graves problèmes économiques, l'OL a du se résoudre à laisser filer Alexandre Lacazette, tout en se séparant de Georges Mikautadze, vendu à Villarreal en toute fin de mercato. Par conséquent, le secteur offensif des Gones est en grande difficulté et la grave blessure de Malick Fofana n'a pas arrangé les choses. L'OL cherche donc à recruter un attaquant cet hiver, et un prêt d'Endrick est clairement envisagé. L'attaquant brésilien ne quasiment pas au Real Madrid et s'il veut disputer la Coupe du monde, il faudra qu'il retrouve du temps de jeu comme le prévient Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil.

Ancelotti recommande à Endrick de quitter le Real « Oui, je lui ai parlé (à Endrick) au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit parler au club pour voir ce qui est le mieux pour lui », confie-t-il dans une interview accordée à Placar avant de poursuivre.