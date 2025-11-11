Officiel : Le PSG en rêvait, il signe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l'OM a de nouveau consolider son organigramme avec la signature de Federico Balzaretti qui s'est engagé en tant que directeur sportif adjoint du club phocéen. Un choix qui va faire parler quand on se rappelle que l'ancien international italien était proche de signer au PSG lorsque les Qataris sont arrivés en 2011.

En 2011, le PSG est racheté par le Qatar est passe dans une nouvelle dimension et son premier mercato démontre que rien ne sera plus jamais pareil. Les Parisiens renforcent leur effectif en recrutant de nombreux nouveaux joueurs sous l'impulsion de Leonardo, nouveau directeur sportif, qui connaît notamment parfaitement le marché italien.

Le PSG voulait Balzaretti... Le Brésilien va notamment se tourner vers Palerme où il recrute Salvatore Sirigu et surtout Javier Pastore le très gros coup de l'été. Recruté pour 42M€, l'Argentin devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Et le PSG va même tenter un troisième coup au sein du club sicilien. Le latéral Federico Balzaretti est ainsi tout proche de signer. « C'était parfait pour notre vie familiale. Mais en quatre heures, le président de Palerme a changé d'avis. Tout se passait pourtant bien avec Paris, où il avait déjà transféré Sirigu et Pastore... Malheureusement, au dernier moment il m'a dit qu'il n'avait pas assez de temps pour recruter un autre défenseur », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2020. En effet, Maurizio Zamparini, alors président de Palerme, avait refusé de vendre un troisième joueur au PSG.