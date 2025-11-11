Officiel : C’est signé, Benatia annonce du lourd à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l’OM a officialisé la signature de Fererico Balzaretti qui débarque en tant qu’adjoint de Medhi Benatia. Et ce dernier, très élogieux envers l’ancien international italien, dévoile d’ailleurs ses nouvelles ambitions sur le mercato.

Par le biais d’un communiqué, l’OM a officialisé l’arrivée d’un nouveau dirigeant dans son organigramme : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia. » Interrogé sur cette arrivée, après la victoire contre Brest (3-0), Medhi Benatia n’a pas tari d’éloges sur Federico Balzaretti qu’il connaît très bien. Mais surtout, le directeur sportif de l’OM annonce désormais la couleur pour les prochains mercatos.

Benatia s'enflamme pour Balzaretti « C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec et c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs », a-t-il confié en zone mixte après la victoire contre Brest (3-0) avant d’en dire plus sur ses ambitions sur le mercato.