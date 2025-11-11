PSG - Transfert à 40M€ : Le gros coup de pression !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a pris une décision étonnante. Le club de la capitale s’est séparé de Gianluigi Donnarumma et l’a remplacé par Lucas Chevalier. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé 40M€ pour recruter l’international français. Depuis, le portier de 24 ans est soumis à une grosse pression chez ls champions d’Europe, et ce n’est pas Bernard Lama qui dira le contraire.

Le PSG a étonné le monde cet été. Malgré son impressionnante campagne européenne, où il a été l’un des artisans majeurs du sacre en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie. Les Rouge-et-Bleu l’ont remplacé par Lucas Chevalier, recruté pour 40M€ lors du dernier mercato. Et depuis, l’ancien du LOSC est soumis à une pression intense. Et ce n’est pas Bernard Lama qui dira le contraire.

Le PSG était déjà «au centre de toutes les attentions» il y a quelques années « À Paris, tout est différent et on le sent dès qu’on arrive. À mon époque, c’était l’ère Canal, on était hyperexposés, car c’était le club du diffuseur, tous les matchs passaient à la télé. Le PSG, déjà, ne laissait pas indifférent et était au centre de toutes les attentions. Mais c’est encore pire aujourd’hui » a d’abord expliqué le champion du monde 1998, interrogé par Le Parisien.