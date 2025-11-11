Transfert d’Endrick : «Il ne souhaite pas y aller», le coup de tonnerre pour l’OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick est attendu à l’OL pour le mercato de janvier. Le Brésilien aurait toutefois pu rejoindre un autre club. La Real Sociedad aurait ainsi coché le nom du joueur de Xabi Alonso. Mais voilà que ça n’ira pas plus loin en raison des envies d’Endrick pour son prochain club. Explications.

A 19 ans, Endrick est à la recherche de temps de jeu pour espérer jouer la Coupe du monde avec le Brésil. Problème, il n’en a pas avec le Real Madrid et c’est ainsi qu’il se dirige tout droit vers un prêt en janvier. Mais où va atterrir Endrick ? Rien n’est encore officiel, mais l’OL apparait aujourd’hui comme le club le mieux placé pour l’accueillir.

« En Espagne, la Real Sociedad s’est intéressée » L’OL pourrait donc rafler la mise pour Endrick, lui qui était courtisé par de nombreux clubs. Certains n’avaient toutefois pas les faveurs du Brésilien. En effet, pour Eurosport, Aritz Gabilondo, journaliste pour AS, a fait savoir : « Beaucoup de clubs s’intéressent à la situation d’Endrick. Le joueur a l’embarras du choix et favorise une équipe engagée dans une compétition européenne. En Espagne, la Real Sociedad s’est intéressée ».