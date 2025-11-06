Endrick à l’OL : Un arrangement révélé pour son futur salaire ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel, mais tout semble aujourd’hui aller dans ce sens : Endrick sera prêté à l’OL en janvier. Le Brésilien, en manque de temps de jeu au Real Madrid, est donc attendu chez les Gones. Mais voilà que des questions se posent actuellement sur le salaire d’Endrick, qui émarge à 350 000€ par mois chez les Merengue. Comment l’OL va-t-il pouvoir gérer cela ?

C’est loin du Real Madrid qu’Endrick devrait disputer la seconde partie de saison. Ne jouant pas avec Xabi Alonso, le Brésilien va être prêté. Et aujourd’hui, tout indique que ce sera du côté de l’OL qu’il va atterrir. L’affaire semble ainsi très bien engagée, même si les détails financiers du deal Endrick en interrogent encore certains…

350 000€ par mois pour Endrick ! C’est notamment le salaire d’Endrick qui intrigue. Comme le souligne Eurosport, le crack du Real Madrid tournerait à 350 000€ par mois, ce qui n’est pas loin des 450 000€ de Corentin Tolisse actuel joueur le mieux payé à l’OL. Les Gones peuvent-ils alors assumer une telle dépense pour Endrick ? Voilà qu’un arrangement avec la Casa Blanca devrait voir le jour.