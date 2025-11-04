Transferts - Endrick à l’OL : Le clash surprise en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme la priorité absolue du moment à l'OL pour venir renforcer l'attaque durant le mercato de janvier, Endrick pourrait débarquer en prêt en provenance du Real Madrid. Walid Acherchour a évoqué le dossier lundi soir en direct sur RMC, et le chroniqueur en a profité pour clasher et adresser une balle perdue à un autre joueur de l'OL.

Après avoir été obligé de laisser partir Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze pour des raisons financières l'été dernier, l'OL se retrouve avec des solutions limitées au poste de buteur et cherche donc du sang neuf à ce poste pour cet hiver. L'option Endrick (19 ans) tient actuellement la corde, et le crack brésilien du Real Madrid semble bien décidé à signer à l'OL durant le mercato de janvier pour retrouver du temps de jeu.

Fonseca a parlé avec Endrick Selon les dernières révélations de L'EQUIPE, Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, a même eu l’opportunité de parler directement avec Endrick par téléphone. Un échange qui a définitivement convaincu l’attaquant brésilien de rejoindre l’OL, et il aimerait même qu’un accord soit rapidement trouvé avec le Real Madrid afin de pouvoir débarquer début janvier et jouer le plus vite possible.