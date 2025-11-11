Nouveau buteur à l’OL : C’est confirmé !

Avec les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, le secteur offensif de l’OL a été décimé. Le club rhodanien serait donc en quête d’un nouveau buteur sur le mercato. Ces dernières semaines, le nom d’Endrick était évoqué. Et la tendance semble se confirmer pour l’avenir de l’attaquant du Real Madrid.
Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. En attaque, le club rhodanien a perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Les dirigeants lyonnais souhaiteraient ainsi offrir un nouveau renfort offensif à Paulo Fonseca cet hiver. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 entendraient piocher directement au Real Madrid.
L'OL cible sérieuement Endrick...
L’OL serait en effet intéressé par les services d’Endrick. En manque de temps de jeu chez les Merengue sous les ordres de Xabi Alonso, le Brésilien aimerait ainsi se relancer ailleurs, afin de se garantir une place dans la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. L’international auriverde ne verrait ainsi pas une arrivée en Ligue 1 d’un mauvais œil.
... qui ne dit pas non à l'OL !
Comme le confirme AS, l’avenir d’Endrick semble de plus en plus destiné à s’écrire en France. Le buteur de 19 ans serait séduit par l’idée de rejoindre l’OL cet hiver. Le crack du Real Madrid serait motivé par ses récents échanges avec Paulo Fonseca et par l’histoire des joueurs brésiliens chez les Gones. À voir maintenant si l’OL arrivera à s’entendre avec la Casa Blanca autour des modalités d’un prêt.