Luis Enrique annonce un renfort surprise au PSG !

Décevant depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery monte clairement en puissance depuis quelques matches. A tel point que Luis Enrique considère son milieu de terrain comme un véritable renfort compte tenu de son niveau cette saison par rapport à la précédente.

Malgré un début de saison poussif qui a vu Didier Deschamps l'écarter de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery revient toutefois en grande forme depuis quelques semaines comme en témoigne sa prestation contre l'OL. Une situation qui réjouit Luis Enrique, très heureux de retrouver un excellent Zaïre-Emery.

Luis Enrique se réjouit du retour de Zaïre-Emery « Je pense que Warren cette saison est un Warren avec plus de confiance. Il a cette capacité à jouer partout. Aujourd'hui encore il a été très efficace. Il fait tout bien. C'est important pour nous d'avoir beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans différentes positions », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.