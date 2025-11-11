Luis Enrique annonce un renfort surprise au PSG !

Décevant depuis plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery monte clairement en puissance depuis quelques matches. A tel point que Luis Enrique considère son milieu de terrain comme un véritable renfort compte tenu de son niveau cette saison par rapport à la précédente.
Malgré un début de saison poussif qui a vu Didier Deschamps l'écarter de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery revient toutefois en grande forme depuis quelques semaines comme en témoigne sa prestation contre l'OL. Une situation qui réjouit Luis Enrique, très heureux de retrouver un excellent Zaïre-Emery.
Luis Enrique se réjouit du retour de Zaïre-Emery
« Je pense que Warren cette saison est un Warren avec plus de confiance. Il a cette capacité à jouer partout. Aujourd'hui encore il a été très efficace. Il fait tout bien. C'est important pour nous d'avoir beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans différentes positions », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Warren cette saison est un Warren avec plus de confiance»
« Quand tu as des difficultés, avoir cette capacité et cette manière de jouer, je pense que c'est important pour nous en tant qu'équipe. On continue et il faut s'améliorer sur le plan défensif. Je pense qu'on a fait deux erreurs sur les deux buts encaissés parce qu'il faut améliorer la prestation défensive et savoir quand nous devons avancer la ligne et que nous ne devons pas avancer la ligne. Il faut corriger ça parce que, normalement, c'est un erreur que nous ne faisons pas », ajoute Luis Enrique.