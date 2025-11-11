PSG - Transfert à 100M€ : La réponse cash à l’étranger !

Pierrick Levallet

Pour cet hiver, le PSG ne semble pas contre recruter un nouvel attaquant. Dans cette optique, le nom de Julian Alvarez a été évoqué ces derniers jours. L’Atlético de Madrid ne compterait toutefois pas se séparer de son international argentin. Les Colchoneros auraient d’ailleurs déjà fermé la porte à un départ du champion du monde 2022.

Avec l’avalanche de blessures qui ne cesse de décimer son effectif, le PSG pourrait profiter du mercato hivernal pour renforcer ses rangs. Un nouvel attaquant pourrait ainsi débarquer dans le groupe de Luis Enrique. Dans cette optique, un nom a déjà été évoqué ces derniers jours : Julian Alvarez.

Julian Alvarez toujours dans le viseur du PSG ? L’international argentin, estimé à 100M€, a un profil adapté à la philosophie de jeu du coach du PSG. Le champion du monde 2022 réalise d’ailleurs une bonne première partie de saison avec l’Atlético de Madrid (9 buts et 4 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues). Mais les Colchoneros n’entendraient pas se séparer de leur attaquant de 25 ans.