Sergio Busquets : Le transfert choc à l'OM !

Très actif l'été dernier, l'OM n'a pas chômé pour renforcer son effectif. Dans cette optique, le club phocéen s'est notamment attaché les services d'Arthur Vermeeren, arrivé en provenance du RB Leipzig. Et alors que le jeune belge réalisé un début de saison prometteur, Thierry Siquet ne manque pas de comparer le néo-Marseillais à un certain Sergio Busquets.

Prêté par le RB Leipzig en fin de mercato, Arthur Vermeeren s'est imposé comme une option importante aux yeux de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain belge réalise un début de saison très prometteur à l'OM, ce qui ne surprend pas Thierry Siquet, qui a dirigé Arthur Vermeeren lorsqu'il était sélectionneur U19 de la Belgique, et qui ose la comparaison avec la légende du football espagnol Sergio Busquets.

Arthur Vermeeren, le nouveau Busquets ? « Son départ à Marseille m’a aussi surpris par rapport à son caractère, ça tranche totalement avec son apparence et sa personnalité ! Il est très posé, très calme, plus il est discret, mieux il se sent. On sent aussi cette discrétion sur le terrain, mais il peut être d’une utilité incroyable. J’ai vu son match contre l’Ajax, il était au-dessus de la mêlée pour un gamin de 20 ans à peine », confie-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.