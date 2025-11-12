Le crack de l’OM victime d’un quiproquo inattendu ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette trêve internationale, Robinio Vaz est resté à Marseille. S’il l’attaquant de l’OM n’a pas souhaité répondre favorablement aux sollicitations du Sénégal, voilà qu’il n’a également pas été appelé par l’équipe de France U19. De quoi surprendre d’ailleurs Vaz. Mais voilà que tout cela ne serait que le résultat d’un quiproquo. Explications.

Malgré le forcing de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, Robinio Vaz refuse pour le moment de prendre une décision définitive entre les Lions de la Teranga et l’équipe de France. Pas de sélection donc avec le Sénégal en cette trêve internationale pour le joueur de l’OM. Mais voilà qu’il n’a également pas été appelé par l’équipe de France U19. De quoi visiblement surprendre Robinio Vaz comme ça a pu être révélé.

Les raisons de la non-sélection en U19 Mais pourquoi Robinio Vaz n’a pas été sélectionné en équipe de France U19 ? L’entourage du buteur de l’OM a dévoilé la raison de cela pour Sport News Africa. Et tout cela ne serait qu’un quiproquo. En effet, il a été expliqué que la Fédération française de football pensait que Robinio Vaz allait être sélectionné par le Sénégal en cette trêve et c’est donc pour cela qu’il n’a pas été appelé.