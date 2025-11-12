Le crack de l’OM victime d’un quiproquo inattendu ?

En cette trêve internationale, Robinio Vaz est resté à Marseille. S’il l’attaquant de l’OM n’a pas souhaité répondre favorablement aux sollicitations du Sénégal, voilà qu’il n’a également pas été appelé par l’équipe de France U19. De quoi surprendre d’ailleurs Vaz. Mais voilà que tout cela ne serait que le résultat d’un quiproquo. Explications.
Malgré le forcing de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, Robinio Vaz refuse pour le moment de prendre une décision définitive entre les Lions de la Teranga et l’équipe de France. Pas de sélection donc avec le Sénégal en cette trêve internationale pour le joueur de l’OM. Mais voilà qu’il n’a également pas été appelé par l’équipe de France U19. De quoi visiblement surprendre Robinio Vaz comme ça a pu être révélé.
Les raisons de la non-sélection en U19
Mais pourquoi Robinio Vaz n’a pas été sélectionné en équipe de France U19 ? L’entourage du buteur de l’OM a dévoilé la raison de cela pour Sport News Africa. Et tout cela ne serait qu’un quiproquo. En effet, il a été expliqué que la Fédération française de football pensait que Robinio Vaz allait être sélectionné par le Sénégal en cette trêve et c’est donc pour cela qu’il n’a pas été appelé.
Robinio Vaz n’a pas encore tranché
Le fait est que malgré les sollicitations du Sénégal et de son sélectionneur, Robinio Vaz n’a pas répondu favorablement aux Lions de la Teranga. En effet, pour le moment, le joueur de l’OM ne voudrait pas se précipiter dans le choix de sa future sélection. Dans les semaines à venir, le statut de Vaz pourrait d’ailleurs évoluer à Marseille et forcément, ça devrait avoir certaines répercussions. A suivre…